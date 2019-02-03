السيسي: برنامج الإصلاح يهدف للارتقاء بخدمات المواطن

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الرئيس: إدراكا من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاذبة وتنافسية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن مصر خطت خطوات كبرى على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به لآفاق أرحب، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفدا يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي ذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.اقرأ

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي ذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا. اقرأ أيضا| المالية: عرض خطة خفض الدين على الرئيس مارس المقبل وأشار السيسي إلى أنه إدراكا من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تكثيف جهود مكافحة الفساد.

ونوه إلى ما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموح لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزا لتجميع وصناعة السيارات، مرحبا في هذا الإطار بعودة شركة "مرسيدس " للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام. اقرأ أيضا| 130 أسرة مصرية في ليبيا تستغيث بالسيسي لحل مشاكلهم وأوضح الرئيس أن مجمل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى المشار إليها، انعكست بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذ تم بناء احتياطي نقدي وصل اليوم لمعدلات غير مسبوقة، كما استعادت الصناعات والمنتجات المصرية القدرة على المنافسة مجددا، بالإضافة إلى خفض معدلات العجز في الموازنة العامة، كما وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018، إلى 5.3%، وبلغ 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2018 - 2019، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ عام 2009. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس والوفد الألماني، إذ تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى، الذين أعربوا عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات وبعد مرحلة من الاضطراب التي شملت المنطقة بأسرها، لافتين إلى ازدياد أطر التعاون بين مصر وألمانيا لتشمل مجالات متعددة منها: التدريب المهني والفني، البتروكيماويات، الحديد والصلب، الطاقة والطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا| قرار رئاسي بإقامة مجتمع عمراني بـ«إسكندرية الصحراوي» وأبدوا تطلعهم لمواصلة تطوير استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن ألمانيا شريك يعتمد عليه في العمل الدؤوب الجاري حاليا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر. حضر اللقاء وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة. اقرأ أيضا| السيسي يوافق على تشغيل المنطقة الصناعية الروسية

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