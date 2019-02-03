شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي يُعلق على فرحة جماهير الأهلي بهزيمة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب نبيل الحلفاوي، استياءه الشديد، بسبب الفرحة العارمة بخسارة الزمالك أمام جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال «الحلفاوي» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لسه مش قادر اتفهم الفرحة بخسارة نادي مصري خارج التنافس المحلي. معلش. مبعرفش افرح مهما كانت تجاوزات جمهور المنافس في الحالة المماثلة. أعرف إن أغلب الأهلوية مش هيعجبهم كلامي.. وأن أغلب الزمالكاوية مش هيصدقوه. أعرف أنني ضمن أقلية من الطرفين».

وتلقى الزمالك اليوم خسارة ثقيلة أمام جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاحية مبارياته بمجموعات الكونفدرالية