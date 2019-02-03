شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه الشكر للسيسي لرعايته المسابقة العالمية الـ26 للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع قيادات الأوقاف والعاملين بها والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين خلال الفترة من 23 – 29 مارس المقبل.

وأشاد العاملون بالوزارة بتكريم الرئيس السيسي لأهل القرآن الكريم في احتفالات الوزارة السنوية بليلة القدر من كل عام، مؤكدين أنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية.