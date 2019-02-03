نقيب الصحفيين: قررت عدم الحديث في أزمة "رشوان" استشعارًا للحرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه قرر عدم فتح ملف إحالة الزميل ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لجدول غير المشتغلين، استشعارًا منه للحرج، كونه مرشحًا محتملاً ومنافسًا له، وهذا مبدأ قضائي وقانوني يتم حتى بين رجال القضاء.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لمصراوي، أن المجلس قرر خلال اجتماعه فتح باب الترشح للانتخابات يوم 10 فبراير الجاري، لافتا إلى أنه قد يعلن موقفه النهائي بشأن الترشح في الانتخابات المقبلة بنهاية الأسبوع الجاري، خاصة وأنه يبحث حاليا عددًا من الأمور التي تحدد قراره النهائي في هذا الشأن.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن الاجتماع ناقش مشكلة الصحف الحزبية وقرر تسريع الإجراءات الخاصة بهم وتحويل الإعانة إلى بدل يصرف من الوديعة الخاصة بهم، لحين تقنين وضع موقع "الخبر" الخاص بهم، لافتا إلى أن المجلس قرر إحالة مالك ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة العالم اليوم للتأديب على خلفية فصلهم عدد من الصحفيين بالجريدة، وإحالتهم للتحقيق مُسبقًا بالنقابة.​