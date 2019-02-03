محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتبت- ميرا إبراهيم: حصل "الخليج 365"، على نسخة نهائية من التعديلات الدستورية والتي شملت 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة. ويتكون مجلس النواب من 450 عضوًا. وكان خُمس عدد أعضاء المجلس تقدموا بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة. وشملت التعديلات تمديد مدة الرئاسة للانتخابات المقبلة لست سنوات لفترتين متتاليتين، ويحق خلالها للرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح. اقرأ أيضًا: البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة.. تعرف عليها

كانت هذه تفاصيل خبر "12 مادة معدلة و8 جديدة".. ننشر تفاصيل التعديلات المقترحة على الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.