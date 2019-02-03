أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": مصر قدمت نموذجا حضاريا لشعوب العالم في التعايش السلمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": مصر قدمت نموذجا حضاريا لشعوب العالم في التعايش السلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مساء اليوم، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني "بيتر التماير" خلال زيارته لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش زيارته لمصر.

وأكد الأمين العام للوزير الألماني أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح يؤكد على إصرار القيادة السياسية على ترسيخ أسس التعايش السلمي المشترك بين أبناء الوطن وعلى احترام التعددية الدينية، وبناء مصر الحديثة من خلال تماسك ووحدة المصريين.

أضاف عفيفي أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح أثناء أعياد الميلاد، يؤكد على روح المحبة والمودة بين أبناء الشعب المصري، وأن هذا الحدث يعطي نموذجا حضاريا مصريا لجميع شعوب العالم في التعايش السلمي.

وقام الأمين العام خلال الزيارة بشرح معالم وإمكانات المسجد للوزير الألماني والوفد المرافق له، حيث أبدى الوزير إعجابه بهذا الصرح العظيم مؤكدا على دور مصر الحضاري ومعبرا عن سعادته بزيارة المسجد.

وفي نهاية اللقاء شكر الأمين العام الوزير الألماني والوفد المرافق له على زيارته لمصر ولمسجد الفتاح العليم.