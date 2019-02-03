مصر | حبس ٣ طلاب متهمين بتصوير طالب عاريًا وسرقته بالإكراه في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ٣ طلاب متهمين بتصوير طالب عاريًا وسرقته بالإكراه في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 3 طلاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتصوير طالب بكلية الطب، عاريًا وابتزازه و سرقته بالإكراه.

وكان بلاغ ورد العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من "ع.ا" طالب بطب عين شمس ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، يفيد تعرضه لعملية ابتزاز على يد 3 أشخاص، حيث قاموا بتصويره عاريا للحصول منه على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات ،أن الضحية تعرف على المتهمين عن طريق موقع تواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الشذوذ، وفور وصوله حلوان اقتادوه لمنزل أحدهم وصوره عاريا فى أوضاع مخلة لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية، وسرقة هاتفه، تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس موظفين للتنقيب عن الذهب بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، تمهيدًا لصهرها، والتصرف فيها بالبيع بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة الجمالية قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل للكشف عنها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام شخصين بعرض كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل الواقعة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من "شريف.ع.ع" 27 سنة مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، كائنة بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م" 42 سنة موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما "كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائي بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.