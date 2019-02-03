مصر | ضبط 12 قضية مخدرات و18 قطعة سلاح في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 12 قضية مخدرات و18 قطعة سلاح في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالقيام بحملة تفتيشية مكبرة بالميادين والشوارع والطرق والمحاور الرئيسية والسريعة بدائرة قسم شرطة العمرانية، لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتجار المخدرات والأسلحة.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب، واللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، وشارك فيها العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم مصطفي مخلوف رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط 4 قضايا إحراز سلاح ناري بها 4 قطع "4 فرد خرطوش محلي الصنع مختلف الأعيرة، 3 طلقات خرطوش مختلفة الأعيرة"، وفي مجال ضبط قضايا إحراز المواد المخدرة تم ضبط 12 قضية إتجار بلغت أوزانها " 860 جرام من جوهر الحشيش المخدر".

وفي مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 14 قضية إحراز سلاح أبيض بهم 14 قطعة سلاح ابيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 295 حكم قضائي "30 حكم جناية منهم 3 مؤبد، 41 حكم مستأنف، 141 حكم جزئي، 69 حكم غرامة، 14 حكم مخالفة، كما تم تحصيل 4780 مبالغ مالية"، وفي مجال ضبط النوعيات الأخرى تم ضبط 3 مراقب هارب، 3 محضر ضبط وإحضار جنائي،"14 فحص مسجل شقي خطر، 9 مخالفة دراجة بخارية، 3 فحص شقق مفروشة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.