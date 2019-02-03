مصر | حبس مدرسة لابتزازها شاب جنسيا على "فيس بوك" في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مدرسة لابتزازها شاب جنسيا على "فيس بوك" في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس مٌدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بابتزاز شخص يحمل جنسية دولة عربية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان بلاغ ورد لمباحث الانترنت بوزارة الداخلية من شاب يحمل جنسية دولة عربية يدعى "ع.ج" 38 سنة، يفيد تعرضه للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن المتهم يرسل له مقاطع فيديو جنسية له كانت على هاتفه الشخصي الذى فقده قبل أيام من واقعة الابتزاز.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن المتهمة تدعى "ع.ع" 40 سنة مدرسة ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، وبإخطار العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تم إجراء التحريات اللازمة والقبض على المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.

إخلاء سبيل ٣ من ألتراس الأهلي في أحداث شغب مباراة وحورويا الغيني

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء ألتراس الأهلي المتهمين في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحورويا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم وليد صلاح، ومحمود همام، وسينا أبو رقية، فى القضيه رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.