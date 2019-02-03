«اغتصاب وتغيير الديانة».. حكايات من دفاتر المشردين

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جولة في حي مصر القديمة بمحيط مسجد عمرو بن العاص ومنطقة الجيارة، مع فريق «أطفال بلا مأوى»، كشفت عن خلل يعيشه أرباب الشوارع، ولماذا يتمسكون بالشارع بدلًا من دور الرعاية

ما إن استقرت سيارة «وحدة أطفال بلا مأوى»، الخاصة بجنوب القاهرة، أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، في تمام الساعة الـ8 مساءً، حتى وجدنا في انتظارها ابن الـ16 ربيعًا -رفض ذكر اسمه- مرددًا: "اتأخرتو ليه.. أنا مستنيكو من بعد المغرب"، عقب ذلك بدأ الفريق في بسط منضدة في الشارع أمام السيارة، وبدأت الأنشطة بين الطفل ومحمد فهمي أحد أفراد فريق الوحدة، وارتكزت على الرسم في بادئ الأمر، ولكنها لم تلق قبول الطفل، ليجذب انتباهه «لعبة ريست»، التي جعلت صياحه يرتفع فرحا بها، رافعا يديه حال لاعبي كمال الأجسام وقت الفوز.

لم يستمر النشاط أكثر من 15 دقيقة، وفي تلك الفترة، اطلع «التحرير» على تفاصيل حالة الطفل، بأنه يدعى "ح"، وهو طفل شارع مقيم في منطقة جامع عمرو بن العاص، وهرب من دار رعاية منذ 4 أشهر، وينتظر أسبوعيا عربة وحدة «أطفال بلا مأوى» التي تزور المنطقة مرة كل أسبوع، ليندمج في الأنشطة الخاصة

لم يستمر النشاط أكثر من 15 دقيقة، وفي تلك الفترة، اطلع «التحرير» على تفاصيل حالة الطفل، بأنه يدعى "ح"، وهو طفل شارع مقيم في منطقة جامع عمرو بن العاص، وهرب من دار رعاية منذ 4 أشهر، وينتظر أسبوعيا عربة وحدة «أطفال بلا مأوى» التي تزور المنطقة مرة كل أسبوع، ليندمج في الأنشطة الخاصة بهم، في محاولة لإقناعه بالعودة مرة أخرى للدار.

«سلام بقى».. كلمة رددها الطفل، متأهبا للمغادرة، إلا أن "التحرير" حاول التواصل معه، لمعرفة قصته، رفض في البداية، وبعد دقائق وافق على إطلاعنا على قصته، شرط عدم ذكر اسمه، مع إخفاء ملامح وجهه، وهو الأمر الذي امتثلنا له.

في البداية، ذكر لنا اسما مختلفا عما أبلغنا به مسئول الوحدة، إلا أنه سرعان ما تدارك ذلك وأخبرنا باسمه الحقيقي، ليبدأ رواية قصته.

ضرب بالخرطوم

«أنا في الشارع من 4 شهور.. زهقت من المؤسسة اللى كنت فيها، وأنا عندي 6 سنين كنت عايش في دور رعاية مؤسسة الجمعية المصرية لبناء المجتمع، واستمريت بيها لحد سن 12 سنة، بعدها روحت دور رعاية تانية في عين شمس، وفضلت فيها 3 سنين، وبعد كده مشيت وسبتهم».

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يجيب «ح»: «العيال اللي فيها مش كويسة من أكبرهم لأصغرهم.. واللي أهزر معاه يتبلى عليا وباتضرب بسببه»، مواصلًا: "أنا باتضرب من العيال أو بالخرطوم من أحد المشرفين، وهذا هو سبب تركي للدار».

لماذا تركت الدار في عين شمس؟

وعندما سألناه: «أنت على علاقة جيدة بسيارة أطفال بلا مأوى لماذا لا توافق على الذهاب معهم لدار أخرى؟».. أجاب «ح»: «أنا باحبهم وباهزر معاهم، وكل الحكاية إني مش عايز أروح دور رعاية لأني حبيت صاحب الجراج اللي باشتغل فيه عشان هو حنين عليا».

140 جنيها في اليوم

«أنا باصحى من 7 الصبح».. يسرد لنا «ح» تفاصيل يومه قائلا: «أنا بانام في غرفة مخصصة ليا في الجراج، باصحى 7 الصبح آخد دش وباروح الشغل، وبافطر اللى أنا عايزه، وأجرتي مقابل 12 ساعة شغل حوالي 50 جنيه، ده غير اللى ممكن آخده لو غسلت عربيتين»، ليصل ما يتحصل عليه «ح» بنهاية يومه لحوالي 110 -140 جنيها.

كان ليا طموح.. بس دلوقتي لأ

وعندما سألناه عن طموحه ولماذا لا يذهب للتعليم قال: «أنا خرجت من التعليم من تانية ثانوي.. واتعلمت أيام ما كنت في الدار، كان ليا طموح بس دلوقتي لأ، وبعدين الترم الأول خلص وأنا عايز أتعلم بس ماسبش الجراج».

هنخليه يتعلم ويفضل في الجراج

من حيث انتهى الطفل، بدأ محمد فهمي، مسؤول إدارة الحالة بوحدة جنوب القاهرة، الحديث بأنه تم الاتفاق مع الطفل على أن يحصل على حصص بشكل منتظم، وأن نُقدم له في المدرسة ويعود للدراسة، مع الالتزام بعدم إجباره على مغادرة الجراج كما يرغب، قائلًا: "هنخليه يتعلم.. ويفضل في الجراج".

ليغادر الطفل، ويبدأ الفريق في التحرك في أكثر من مكان في محيط منطقة مسجد عمرو بن العاص، منهم من توجه ناحية المدابغ، وجزء آخر رافقه "التحرير" ناحية منطقة "الجيارة"، ومع بداية تحركنا نحو الجيارة، مررنا بجوار نفق الملك الصالح، حيث تمكث امرأة في منطقة مظلمة بها سيارة ربع نقل متهالكة على رصيف الممر الموازي للنفق -عرضه 5 أمتار-، وترافق السيدة فتاة لم تبلغ من العمر 20 عامًا.

اغتصاب طفلة من رجل يبلغ 52 سنة

ما إن رأت الفتاة محرر ومصور "التحرير"، حتى أخفت وجهها، وانتابتها حالة من الفزع، وهو ما تطلب من الجميع تهدئتها، وطلب منا الفريق مغادرة المكان حتى تهدأ، وأعطوا وجبات الطعام لها ولأمها، وبالفعل تحركنا بعيدًا.

دقائق معدودة، وحضر لنا محمد مسعد، منسق الوحدة وقائد الفريق الذي كان يرافقنا في الجولة، وسرد لنا قصة الفتاة "ف". 20 عاما، بأن لديها طفلة عمرها عام ونصف، وتمكث في الشارع هي وابنتها وأمها، وفي البرد القارس ينَمنَ داخل عربة ربع نقل متهالكة، وقصة "ف"، بدأت بكونها لديها ضعف عقلي، وعندما كان عمرها 16 عاما، تعرضت للاغتصاب من رجل يبلغ من العمر 52 سنة، أثناء غياب والدتها، وبعد ذلك البنت أصبحت "حاملا" من الرجل، وخلفت بنتا وسمتها" أسماء".





طلقها ويمارس معها الجنس

«عملوا قاعدة عرب في الشارع.. وحكموا على الرجل يتجوز الفتاة ويطلقها بعد 4 أشهر»، وهو ما حدث، حسب ما يرويه محمد مسعد، ولكن الرجل رغم تطليقه لها، لم يتوقف عن ممارسة الجنس معها من حين لآخر، متابعًا: "ف" لسه فاكرة إنه زوجها، منوهًا بأنها ليس لديها الإدراك الكافي.



"بنحاول معاها هي وأمها منذ 6 أشهر لنقلهما لدار رعاية.. ولكنهما ترفضان"، هذا ما قاله مسعد، مضيفًا: "كل دورنا نتابعها كل يومين أو 3 أيام فقط، والتشديد على فحص الطفلة الصغيرة ومعرفة إن كانت مريضة أو تحتاج لعلاج، بخلاف المتابعة الدورية".

ومنذ دمج المشردين لجمعهم عبر وحدات أطفال بلا مأوى، في منتصف يناير الماضي، تعاملوا مع 2239 حالة معرضة للخطر، منهم 1117 طفلا، و1122 من المشردين، والتعامل من خلال تقديم "أطعمة – دعم نفسي – دعم اجتماعي"، بينما عدد من تم إيداعهم دور الرعاية من الأرقام سالفة الذكر، 131 طفلا و128 مشردا من كبار السن.

في اليوم السابق لجولتنا مع الفريق، نجح الأعضاء في إقناع أحد المشردين بدار السلام، للانتقال إلى دار رعاية، حيث تمكنوا بعد ورود بلاغ على الأرقام الخاصة بالفريق، بوجود رجل يدعى «ق.م»، عند مدرسة الليثي بدار السلام، توجه محمد فهمي، مسؤول إدارة الحالة بوحدة جنوب القاهرة، إلى الرجل، الذي رفض في البداية الحديث معه، وبعد فترة بدأ الرجل يتحدث مع محمد فهمي، ولكن كلامه اقتصر على «خلاص هالم حاجتي وهامشي.. ومش هارجع هنا تاني».

تغيير الديانة

"الراجل كان خايف مني.. فاكرني جاي أقبض عليه"، هذا ما قاله فهمي، وأفاد بأنه بعد أن أقنع الرجل بأنه يريد مصلحته، بعد حديث استغرق أكثر من 45 دقيقة، تخللها تغيير الرجل ديانته واسمه -كنوع من التمويه-حيث قال إن اسمه "كيرولس"، في حين أن اسمه الحقيقي يدل على أنه "مسلم" وليس قبطيا.

يضيف فهمي أنه عقب موافقة الرجل على الانتقال معه، أبلغ الوزارة، وردت عليه بتوفير مكان بإحدى دور الرعاية، بالهرم، وتحركت سيارة الفريق بالرجل إلى هناك، وبمجرد وصوله تم عمل فحوصات طبية على أعلى مستوى له، وحلق شعره وذقنه، وبعد 3 ساعات، تغير حاله للأفضل، وبعد أن هدأ الرجل واطمأن حقًا تحدث مع الفريق.

وقال إنه من أسيوط، وغير متزوج، وكان يعمل بأحد المطاحن، وترك العمل منذ 5 سنوات، ولازم الشارع من حينها، رافضًا الحديث عن أسرته نهائيًا، ولا يريد أن يعود لهم مرة أخرى، وعمره 64 سنة.