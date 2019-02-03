شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس للجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد، بوضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور بيتر ألتماير الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجورج لوى السفير الألماني بالقاهرة، والدكتور كرستيان مولير نائب السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD)، وإيزابيل ميرنج مديرة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في مصر، ورؤساء الجامعات الألمانية المؤسسة، وممثلي وزارات الخارجية والتعليم العالي بمصر وألمانيا، ووفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى.

وأكد عبدالغفار، على حرص مصر لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، ولا سيما مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن التعليم والبحث العلمي والابتكار تمثل المحاور الرئيسية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن رؤية مصر للتعليم تنبني على إتاحة نظام تعليم متميز لكل المصريين من خلال الانفتاح على التعليم العالمي، مضيفًا أن إنشاء أفرع لجامعات أجنبية على أرض مصر يسهم في تحقيق التنافس بين المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بالمصريين، وتقلل من نفقات الابتعاث خارجيا، وتجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.

وشدد عبدالغفار، على أهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الدول الصديقة التي يتوفر لديها مستوى رفيع من التقدم العلمي والتعليمي كجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تتسم علاقات مصر معها بالعمق والتميز والتعاون البناء، موضحًا أن سرعة توقيع اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية يعكس حجم الثقة بين الجانبين، ويؤكد نجاح التعاون بين مصر وألمانيا، الذي يتسم بدرجة من التميز، يصل معها إلى درجة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، موضحًا أن هذا التعاون يتجلى بوضوح في مشروعات بين البلدين، أبرزها إيفاد ما بين 1500 و2000 طالب في مختلف البرامج العلمية، فضلا عن تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، مؤكدًا أنها تعتبر أكبر وأنجح مؤسسة ألمانية تعليمية عابرة للحدود خارج ألمانيا.

وأضاف عبدالغفار، أن وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بمثابة إحدى أهم خطوات التعاون المثمر بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن جامعات العلوم التطبيقية تمثل إلى جانب الجامعات البحثية الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني، موضحًا اهتمام ألمانيا بالجانب العملي والعلمي التطبيقي، بالإضافة إلى الجانب البحثي، لافتًا أن مصر ستكون هي الدولة الأولى في العالم التي يتواجد بها نظامي التعليم الألماني (البحثي والعلمي التطبيقي) مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بجذب هذه الأنظمة التعليمية المتميزة.

وأشار عبدالغفار إلى أن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في التعليم تعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري، ودور مصر الحيوي في محيطها الإقليمي والقاري، باعتبارها بوابة إفريقيا والوطن العربي، معربًا عن ثقته في أن الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية ستكون أحد الصروح العلمية الناجحة في مصر بعد افتتاحها العام القادم 2020، من خلال ما تقدمه للدارسين من مناهج ألمانية، مشيرًا إلى أنها سوف تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتتيح للطلاب المصريين والأفارقة التعليم من خلال مبدأ التعليم الألماني ،مؤكدًا أن المناهج ستكون مستقبلية تؤهل الخريجين، وتفتح أمامهم آفاق العمل في مجال الصناعة في أي مكان في العالم، من خلال الدراسة بكليات الهندسة وتخصصاتها :السيارات، الطاقة، الميكانيكا، الميكانيكا، والإلكترونيات، التشغيل الآلي، والروبوتات، وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر وتخصصاتها:علوم قواعد البيانات، وتكنولوجيا الإعلام، وهندسة البرمجيات، وكلية إدارة الأعمال وتخصصاتها: لتمويل والعلوم المصرفية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإدارة الدولية، والسياحة والفندقة، وإدارة المشروعات وأعمال البناء، وإدارة الموانىء والمطارات، واللوجستيات، وإدارة العقارات، والتسويق الرقمى، وكلية التصميم وتخصصاتها:تصميم الديكور، وتصميم الملابس والحلى.

ومن جانبه أكد بيتر ألتماير، الوزير الألماني للاقتصاد والطاقة حرص بلاده على التعاون مع مصر في كافة المجالات، خاصة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن نجاح بلاده يرجع إلى الاعتماد على التعليم التطبيقي، الذي يحاكي المستقبل ومتطلبات سوق العمل.