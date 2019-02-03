شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن التعاون المصري الياباني بحضور نبيل فهمي الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية سفارة اليابان في القاهرة والسفير ماساكي نوكي، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجامعة الامريكية، تعقد ندوة الثلاثاء المقبل في أحد فنادق القاهرة تحت عنوان «التعاون المصري الياباني في السياق الاستراتيجي المتطور لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا».

ويشارك في الندوة التي تنظمها كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة «AUC» والمعهد الياباني للشؤون الدولية «JIIA» السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق وعميد كلية الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية.

كما يشارك في فعاليات الندوة جلسات تحت عنوان «دروس من اليابان- التعاون المصري» ومشرفها السفير هشام الزيمتي، سفير السابق لمصر لدى اليابان، أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتور هانى هلال، الأمين العام لمصر شراكة التعليم اليابانية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، فيما يتحدث السفير أشرف سويلم، عن تعزيز القدرات من أجل السلام والأمن في أفريقيا.