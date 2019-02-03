شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عادل: الألمان أطلعوا على خريطة الاستثمار وأشادوا ببرنامج الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، كواليس زيارة الوفد الألمانى الرفيع المستوى من اقتصاديين وبرلمانيين، برئاسة بيتر ألتماير الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة إلى مصر.

وقال «عادل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، إن الوفد الألمانى أشاد باستقرار أسعار الصرف في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، واضطلعوا على الخريطة الاستثمارية المصرية والتغيرات التي تمت على مناخ الاستثمار والبنية التشريعية الجديدة التي ظهرت في مصر.

وأشار إلى أن الوفد الالمانى لديه انطباع قوى على وجود فرص استثمارية كبيرة في مصر، مضيفًا أن مصر بحاجة على التكنولوجيا الألمانية.