شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يصدق على تحويل 35 سيارة ميكروباص للعمل على الخطوط الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على تحويل ٣٥ سيارة ميكروباص من السيارات العاملة بخطوط السير الخارجية بين المحافظات إلى العمل على الخطوط داخل المحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن هذا يأتي لسد العجز الموجود في بعض التجمعات السكنية الجديدة، وبعض الأماكن التي لا يتوفر بها خطوط سيرفيس، وحتى يسهل عملية التنقل بين ميادين المحافظة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أنه جرى اختيار السيارات التي انتقلت من خطوط ما بين المحافظات، من خلال القرعة العلنية في جو من الشفافية والحيادية التامة، مما كان له أثر الارتياح في نفوس السائقين، وذلك لتحقيق العدالة.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، أنه تم التصديق أيضا على فتح باب التقدم لخط شادر عزام، وجاري خروج ٢٠ سيارة من العاملة على خط «بورسعيد- دمياط» للعمل على خط الديبة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الـ٣٥ سيارة تم توزيعها بحيث تم تخصيص ١١ سيارة للعمل على خط الحي الإماراتي ليكون إجمالي عدد السيارات العاملة على هذا الخط ٢٠ سيارة، و١٠ سيارات للعمل على خط القابوطي الجديد ليصل الإجمالي إلى ٢٠ سيارة، و٧ سيارات للعمل على خط الإسراء ١، و٧ سيارات أخرى للعمل على خط الإسراء ٢.