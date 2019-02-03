شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: خطة لوضع المتحف الإسلامي على خريطة السياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن دار الكتب بباب الخلق، أقدم دار كتب ىف العالم العربى بعد إنشائه من قبل الخديوى إسماعيل، وهى حاضنة لكل المخطوطات الأثرية النادرة وكنوز العال العربى والإسلامى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، أن المتحف الإسلامى فريد من نوعه في العالم الإسلامى حيث يضم 100 ألف قطعة نادرة، وهناك خطة لوضع المتحف الإسلامى على خريطة السياحة العالمية وليس العربية والإسلامية فقط.

وذكر أن خطة التطوير تستهدف إعادة القاهرة لما كانت عليه، لأن انتشار العشوائيات أثر على المناطق الأثرية، كما سيتم إعادة تطوير وتنظيم سور الأزبكية ليصبح ملاذًا للمثقفين، بطريقة أفضل من الوضع الحالى دون الإضرار بأحد.