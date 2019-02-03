شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 75% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 بنسبة نجاح بلغت 75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.

وقال محافظ أسيوط، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول جاءت لتعكس مستوى أداء الطلاب وتحصيلهم خلال الفصل الأول، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية لحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي، مشيرًا إلى جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتحسين مستوى المعلمين وإتاحة الفرص والبرامج التدريبية لهم لصقل خبراتهم التعليمية، معلنًا دعم منظومة تطوير التعليم والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بالقرى والنجوع لإستيعاب الكثافات الطلابية وتخفيف الضغط على المدارس بمراحل التعليم الأساسي.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صلاح فتحي، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب النظاميين في الشهادة الإعدادية العامة بلغت 44 ألف و141 ناجح من المتقدمين البالغ عددهم 58 ألف و66 طالب مقيد، وحضر منهم الامتحان 57 ألف و960 طالبًا و1728 طالب منازل حضر منهم 1700 ونجح 725 طالبًا من إجمالي المنازل بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب المرحلة الإعدادية المهنية 72.55%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب التربية الخاصة «صم وضعاف سمع ومكفوفين» 86%، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب.