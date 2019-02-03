شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على قرض من المشروعات المتوسطة والصغيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد، الدكتور سمير عبد المجيد، مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقاهرة، شروط الحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات أن يكون الشخص قام بتأديه الخدمة العسكرية أو معافي منها.

وأضاف عبد المجيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن من ضمن شروط الحصول على التمويل لإقامة مشروع أن يكون متفرغ للمشروع وأن لا يكون مؤمن عليه في مكان أخر لأن الجهاز يوفر فرصة عمل للأشخاص وليس لمن يعملون في الأساس.

وأشار الدكتور سمير عبد المجيد، مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقاهرة إلى أن هناك مشروع لا يوجد له مثيل في مصر وهو مصنع البولي كربونيت وهو بديل للزجاج وبدأ بـ 50 ألف جنيه وهو في العام الدراسي الثاني في الجامعة وأصبح الآن لديه 100 عامل ويقوم بالتصدير إلى الدول العربية بالكامل وبعض الدول الأوروبية وانشأ مصنع أخر جديد، وبدأ في انتاج شاشة المحمول التي يتم صناعتها من مادة البولي كربونيت.