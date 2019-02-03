أخبار مصر | مستشار رئيس الوزراء الياباني يزور المتحف المصري الكبير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس الوزراء الياباني يزور المتحف المصري الكبير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور طارق توفيق، السفير الياباني ومستشار رئيس الوزراء الياباني، خلال زيارة المتحف المصري الكبير ومعامل مركز الترميم.

وحرص مستشار رئيس الوزراء علي زيارة معمل الأخشاب ومشاهدة آثار الملك توت عنخ أمون ومراحل ترميمها ثم توجه سيادته بعد ذلك لزيارة الموقع الإنشائي وزيارة تمثال الملك رمسيس.

يذكر أن القطع المنقولة من أي مكان بالجمهورية إلى المتحف الكبير، تخضع لعمليات الترميم الأولي قبل نقلها وتغليفها، كما يتم التعامل مع القطع الأثرية بشكل علمي، وتغليفها على أحدث الطريق العلمية، والتي قد تستغرق عدة أيام.

يذكر أن المتحف المصري الكبير، يعد من أكبر متاحف العالم بمساحة 17 ألف فدان، وبمساحة عرض 90 ألف متر مربع، وعرض ل 100 ألف قطعة أثرية.

والمتحف شهد تطورًا في العامين الأخيرين حيث وجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من العمل بالمتحف، وبذلت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مجهودات ضخمة لسرعة الانتهاء من العمل على أكمل وجه.

وأعلنت الوزارة التزامها بالجدول المعلن عنه حيث سيكون المتحف مهيأ هندسيًا آخر عام 2018 وسيتم الافتتاح حسب التوجيهات الرئاسية عام 2020م.