- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع توزيع سجائر كليوباترا على النواب لمقارنتها بالمهربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزع النائب محمد فؤاد، علب سجائر كليوباترا على أعضاء البرلمان بحضور قيادات الشركة الشرقية للدخان، للمقارنة بين العبوات المنتجة محليًا والمقلدة والمهربة عبر المنافذ الجمركية. وانتقد، تساهل المسؤولين الحكوميين في دخول هذه السجائر بالمخالفة للقانون والإضرار بسمعة الشركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام، متهمًا مسؤولي الشركة بإهدار المال العام. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان.
وناقش الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديدًا منتج كليوباترا، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة. وقال محمد فؤاد،
وناقش الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديدًا منتج كليوباترا، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.
وقال محمد فؤاد، ردًا على سؤال زملائه عن مكان شراء هذه السجائر المقلدة: "اشترتها من الكشك اللي قدام مجلس النواب، وممكن حضرتك تشتريها كمان من شارع باب البحر في وسط القاهرة بأي كمية عايزينها".
وأوضح، أن الشركة الشرقية للدخان تهدر المال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة في بلدان أخرى وحماية العلامة التجارية لها وتحديدا منتج كليوباترا.
اقرأ أيضًا: شركة أردنية تستولى على دخان مصر في طلب بالبرلمان
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع سجائر كليوباترا على النواب لمقارنتها بالمهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.