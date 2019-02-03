شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستقبل حاكم الشارقة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستقبل جامعة القاهرة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، حيث يقوم بزيارة للجامعة في العاشرة من صباح غد الإثنين، ويكون الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، في استقبال القاسمي، وذلك بحضور العمداء. ويقوم السلطان القاسمي، بزيارة كلية الزراعة في نفس اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة القاهرة تستقبل حاكم الشارقة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.