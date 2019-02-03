شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتابع العمل بموقف السيارات بعد نقله للطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، موقف سيارات المعلمين الجديد على الطريق الدائري لمتابعة أعمال نقل سيارات ركاب موقف أسيوط/سوهاج والمراكز التابعة لها «جرجا ودار السلام والبلينا وطهطا»، بالإضافة إلى موقف نجع حمادي من موقف سيارات الشادر إلى المكان المخصص لها بموقف المعلمين الجديد لتخفيف الزحام وإعادة هيكلة وتنظيم جميع مواقف السيارات بالمحافظة وتسيير الحركة المرورية بنقل تلك المواقف خارج الكتلة السكنية بمدينة أسيوط، ضمن خطة التطوير التي أعلنت عنها المحافظة خلال الآونة الأخيرة.

رافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والعقيد إيهاب الألفي، وكيل إدارة مرور أسيوط وصلاح عامر مدير إدارة المواقف.

وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بنشر وتعليق بانرات تفيد بنقل الموقف لتوعية المواطنين والتأكيد على جاهزية الموقف الجديد لاستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة، فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير، لافتًا أنه تمت زيادة أعداد سيارات السرفيس الخاصة بالنقل من وإلى موقف المعلمين لاستيعاب الركاب والمواطنين، بعد نقل خطوط محافظة سوهاج والمراكز التابعة لها، على أن يتم تباعاً اختيار لون خاص بكل خط من خطوط سير سيارات السيرفيس المخصصة للنقل الداخلي للتسهيل على المواطنين التعرف عليها.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين إدارتي المرور والمواقف بالمحافظة لتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها والتأكيد على التزام شركات الأتوبيسات الخاصة بقرار النقل إلى الموقف الجديد وعدم تحميل ركاب من داخل مدينة أسيوط خاصة خطي (أسيوط/القاهرة) و(أسيوط/المنيا) على أن يتم السماح لهم بذلك فقط لخط (أسيوط/البحر الأحمر) خاصة أن مواعيد رحلاته في ساعات متأخرة من الليل، مطالباً أصحاب شركات النقل السياحي (الأتوبيس) تطوير المكان- الموقف ـ المخصص لهم وإنشاء تندات وكراسي للانتظار على مستوى يليق بتلك الشركات وخدمة المواطنين والركاب.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد قرر في وقت سابق نقل خطوط سير سيارات الأجرة «أسيوط/القاهرة» و«اسيوط / المنيا» و«أسيوط / سوهاج» من موقف الأزهر إلى موقف المعلمين الجديد على الطريق الدائري بمنطقة المعلمين وكذلك سيارات السوبر جيت الخاصة بشركات نقل الركاب بين المحافظات لتخفيف الزحام عن المدينة وحل مشكلة الاختناقات المرورية، وتم تجهيزه وترفيقه بجميع الخدمات اللازمة من إنارة ودورات مياه وكافيتريا وأماكن للانتظار وتقسيمه، وفقًا لخطوط السير ليستوعب سيارات نقل الركاب للمحافظات، فضلًا عن إنشاء وتجهيز موقف مجاور له لسيارات السيرفيس للنقل الداخلي بين المواقف المختلفة (الأزهر- السادات- نزلة عبداللاه- الشادر القديم – المعلمين) لتسهيل انتقال المواطنين من وإلى داخل مدينة أسيوط بمناطقها المختلفة.