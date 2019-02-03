شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول في الدوري الثقافي بمسابقة «إبداع 7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول في مسابقة دورى المعلومات الثقافي التي تُجرى ضمن منافسات مهرجان إبداع في موسمه السابع لعام 2019، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الجامعة تحرص على تنمية مهارات طلابها في مختلف المجالات، التي تؤهلهم للتفوق والإبداع، والمشاركة في المنافسات المختلفة.

وتتضمن مسابقة «إبداع 7» المجالات الأدبية والعلمية والفنية، بمشاركة 145 جامعة ومعهدا عاليا وأكاديميات حكومية وخاصة.