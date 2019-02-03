شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: ميزان التجارة بين مصر وألمانيا يقترب من 5.7 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة وزير الاقتصاد الألماني اليوم خطوة على الطريق الصحيح، وخطوة هامة لزيادة الاستثمار في مصر.

وأشار «سعد»، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إلى أن ميزان التجارة بين مصر وألمانيا يقترب من 5.7 مليار يورو، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الألمانية في مصر.