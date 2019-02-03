مجلس نقابة الصحفيين يقرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى 10 فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة، الأحد المقبل الموافق 10 فبراير الجارى .
وكان مجلس نقابة الصحفيين ، بدأ منذ قليله اجتماعه لتحديد ميعاد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى ،بحضور حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى، وإبراهيم أبو كيلة وكيلى النقابة، وأيمن عبد المجيد، وعمرو بدر، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وجمال عبد الرحيم، من أعضاء مجلس النقابة .
ومن المقرر أن يختار مجلس نقابة الصحفيين خلال الاجتماع ،اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، والمقرر عقدها فى مارس المقبل، .
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