شكرا لقرائتكم خبر عن بحفله عمرها 52 سنة.. سفارة فرنسا تحيى ذكرى كوكب الشرق على مسرح الأوليمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة عمرها 52 عام، احييت السفارة الفرنسية فى القاهرة، الذكرى الـ 44 لرحيل كوكب الشرق، خلال غنائها فى قاعة بمسرح الأوليمبيا الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت السفارة الفرنسية فى القاهرة:" في ذكرى غيابها، منذ ما يقرب من نصف قرن، تظل أم كلثوم، هذا الهرم الرابع، كما قال الشاعر حافظ إبراهيم "تاج العلاء في مفرق الشرق" عندما كان يتغنى في وطنه مصر".



أم كلثوم على مسرح الأوليمبيا

وأضافت:"هذه الصورة مأخوذة من الحفل الذى أحيته كوكب الشرق في قاعة الأوليمبيا في باريس فى 1967".



أم كلثوم على مسرح الأوليمبيا.JPG22

بعد رحيلها بـ44 عامًا ما زالت ام كلثوم صوتها نغما يسرى في الوجدان.. كوكب الشرق "أم كلثوم" رصيدها من الأغانى 1500 كان منها الوطني ولا أحد ينكر دورها في دعم الجيش المصري خاصة بعد النكسة فقد طافت بأغانيها العالم لجمع التبرعات لمصر، أما الأغاني الرومانسية ما زالت ليومنا هى الملاذ للعشاق لسماع أجمل الكلمات والألحان وهي تشدو بها كوكب الشرق، ومن بين أشهر أغانيها نجد أن منها ما يتناسب مع صفات كل برج.