"الصحفيين": فتح باب الترشح لانتخابات النقابة 10 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

انتهى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين بشأن تحديد الجدول الزمني لانتخابات النقابة، المقرر انعقادها في مارس المقبل.

وقرر المجلس فتح باب الترشح 10 فبراير المقبل، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 1 مارس بنصاب قانوني 50%+1 ، وفي حال عدم اكتماله، تؤجل الجمعية العمومية أسبوعين لتنعقد 15 مارس بنصاب 25%+1.

وقالت مصادر بمجلس النقابة، إن المجلس برئاسة عبد المحسن سلامة، قرر عدم إحالة ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، لجدول غير المشتغلين، بعدما استشعر نقيب الصحفيين الحرج في ذلك كونه منافس له- حتى الآن- وتضامن باقي أعضاء المجلس مع موقفه في هذا الشأن.