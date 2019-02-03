محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، في اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي في إندونيسيا في 13/10/2018. واستعرضت اللجنة القرار الخاص باتفاقية القرض.. وقال النائب علاء والي: "إن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية".​

كانت هذه تفاصيل خبر "إسكان النواب" توافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي للصرف الصحي بالمناطق الريفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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