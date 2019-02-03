بـ18 فرش حشيش.. سقوط عصابة العاطلين الثلاثة في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على 3 متهمين كونوا عصابة للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العمرانية.

وردت معلومات للمقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أن "أحمد.م" 37 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية أموال عامة، و"أدهم.أ" 25 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات، و والمحكوم عليه الهارب في عدد (3) قضايا (ضرب- إتلاف- سلاح أبيض) آخرهم (إتلاف) و"حسني.ف" 32 سنة، يتاجرون في المخدرات متخذين دائرة قسم شرطة العمرانية مسرحًا لترويج نشاطهم الآثم.

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة، تمكنت مأمورية قادها الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد محمد نجيب من ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم مستقلين سيارة ملك وقيادة الأول، وبحوزتهم 15 فرش حشيش وزنت 1875 جراما، فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، 4 هواتف محمول ومبلغ 28 ألف جنيه.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي حصيلة بيعها، والسلاح بقصد الدفاع، وأقر الثاني بالأحكام الصادرة ضده.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.