بالفيديو.. لحظة مداهمة قوات الأمن لسيارة محملة بـ"الحشيش" وضبط 375 طربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد لحظة ضبط قوات الأمن لأحد مروجي المخدرات بطريق القاهرة أسكندرية الصحراوي.

وجهت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة أسفرت عن ضبط عنصر إجرامي بحوزته 375 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمحافظتي القاهرة والجيزة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية التي تخصصت في تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائه بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم رصده، ويدعى "نصر.أ"، 43 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور - بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في قضية "نصب" محكوم عليه في قضية "تبوير أراضي زراعية".

قننت أجهزة الأمن إجراءاتها وأعدت أكمنة أمنية أسفرت عن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة رقم "ف أ – 4196" بمحطة تحصيل الرسوم بطريق الإسكندرية-القاهرة في الشيخ زايد - بالجيزة، وضُبط بحوزته "375 طربة من مخدر الحشيش" وزنت 37,500 سبعة وثلاثون كيلو وخمسمائة جرام) ، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، واستخدامه السيارة والهواتف المحمول في النقل والترويج.