خادمة خائنة وزوجها مسجل خطر.. تفاصيل سرقة فيلا رجل أعمال بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة فيلا صاحب شركة للمواد العازلة في الشيخ زايد.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من "سيد.أ.ح.ا"، 49 سنة، صاحب شركة للمواد العازلة، باكتشافه سرقة 200 ألف جنيه ومصوغات ذهبية من داخل الفيلا ملكه.

معاينة الرائد محمد المسلمي معاون مباحث الشيخ زايد أكدت أن الفيلا مكونة من طابق أرضي وأول، وسلامة جميع منافذها، ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها، وأمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتدعى "آية.إ.ه.ع"، 33 سنة، خادمة طرف المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة المختصة، تمكنت مأمورية بقيادة النقيب عماد الخولي معاون المباحث من ضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان إخفاء المسروقات لدى زوجها "جمعة.ع"، 42 سنة، سائق سبق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات- شيك) آخرهم (مخدرات).

تم ضبط الأخير وبحوزته مبلغ 152 ألف جنيه والمصوغات المبلغ بسرقتها، واعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات جريمة السرقة، وإنفاقهما باقي المبلغ المالي.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.