مصر | محكمة مصرية تعاقب إسرائيلي بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات

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عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الأحد، "يودا نسيم إسرائيل ساسون"، إسرائيلي الجنسية، بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية لتهريبه مخدر البانجو عبر منفذ طابا. صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وبحضور محمد عبدالله وكيل النائب العام وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز. وتعود الواقعة إلى 10 أكتوبر سنة 2018، وأثناء قيام رجال المنفذ بإنهاء إجراءات السفر وتفتيش الأشخاص والحقائب من خلال بوابة الكشف عن المعادن من خلال جهاز الاكس راى، وحال إنهاء الإجراءات عثر بأحد حقائب المتهم ويدعى يودا نسيم إسرائيل، 23 سنة، عامل بمطعم بإسرائيل، ومقيم بيتج ميحفا، تل أبيب، ويحمل جواز سفر رقم 31746509 على كمية من نبات البانجو المخدر داخل كيس بلاستيك شفاف.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعصرة نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعصرة. وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط كلٍ من: "عماد. م. ع- سن 27، سباك، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سرقة مسكن"، و"فهد. ف. أ"- سن 21، حداد، سبق اتهامه في قضية "سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص" ومقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما (2 جاكوش، أجنه حديدية، 3 مفكات، 4 مبرد حديدي، شنيور كهربائي) عقب قيامهما بسرقة (2 خزينة حديدية وبداخلهما مبلغ مالي 30 ألف جنيه- 2 شاشة عرض، جهاز DVR خاص بالكاميرات، هاتف محمول) من داخل أحد المكاتب كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق ونزع الشباك. وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية من متحصلات نشاطهما الإجرامي لدى عملائهما كلٍ من: "طلعت ف. ع"- سن 50، صاحب مخزن خردة، "علي ع. أ"- سن 29، صاحب مخزن خردة، و"فتحي س. ع"- سن 40، صاحب مخزن خردة "مسجل شقي خطر- سرقات عامة" سبق اتهامه في 9 قضايا، مقيمون بدائرة القسم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع.

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