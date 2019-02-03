أخبار مصر | "والي": معرض ديارنا يجد إقبالا واسعا من السائحين وأهالي الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": معرض ديارنا يجد إقبالا واسعا من السائحين وأهالي الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا بمحافظة الأقصر يجد إقبالا واسعا من السائحين، واهالى مدينة الأقصر، حيث بلغ اجمالى المبيعات حتى رابع أيامه 165 ألف جنيه ويجد المعرض حضورا لتنوع المنتجات والأشغال المتميزة والخامات ذات الجودة العالية إضافة إلى تميزها بعبق التراث المصري الأصيل.

ومن جانبها أشارت امانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية، أن المعرض والذى تم افتتاحه فى 29 من يناير الماضي والمقام على مساحة 420 متر يضم المنتجات المتميزة لـ45 عارضا من جمعيات الأسر المنتجة بالمحافظات المختلفة ومنتجات شباب الخريجين والجمعيات المتضامنة مع جهاز المشروعات الصغيرة "الصندوق الاجتماعي ويلقى الركن الخاص بمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة إقبالا لتنوع المنتجات وتميزها، مشيرة أن أكثر المنتجات إقبالا منتجات اخميم والخيامية وأشغال الصدف والإكسسوارات.

هذا وتتنوع المنتجات بالمعرض بين المشغولات اليدوية ومنتجات الخياميه وأشغال الصدف والنحاس كذلك أشغال متميزة والتصميمات الرائعة من الكليم والسجاد اليدوى إضافة إلى التصميمات الراقية من مشغولات الفضه وأشغال الكروشيه و منتجات اخميم والمفارش والستائر وملابس الأطفال والسيدات من العبايات والمشغولات السيناوية والمخبوزات.

هذا وقد شهد الافتتاح المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، و همت منصور مدير إدارة المعارض بوزارة التضامن الاجتماعى، ومحمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعدد واسع من القيادات التنفيذية بالمحافظة والسائحين بالأقصر.

ويستمر المعرض فى فتح أبوابه للجمهور حتى 20 من فبراير الجاري بميدان سيدي ابو الحجاج بالأقصر.

ويضم المعرض المقام على مساحة 420 متر المنتجات المتميزة ل45 عارضا من جمعيات الأسر المنتجة بالمحافظات المختلفة، ومنتجات شباب الخريجين والجمعيات المتضامنه مع جهاز المشروعات الصغيرة "الصندوق الاجتماعي"، وتم تخصيص ركن لمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وتعد محافظة أسوان ضيف شرف المعرض عقب إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة إفريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها .

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.