أخبار مصر | بدء اجتماع مجلس "الصحفيين" لإعلان الجدول الزمني لانتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء اجتماع مجلس "الصحفيين" لإعلان الجدول الزمني لانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة؛ لإعلان موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة وجدول الطعون والتنازلات، والضوابط واللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يُعلن المجلس في اجتماعه اللجنة المُشرفة على العملية الانتخابية، واختيار رئيسها والذي يكون أقدم عضو بالمجلس، وفقًا للقانون.

ويناقش المجلس أيضًا مُذكرة مُقدمة من صحفيي جريدة الكرامة، موجهة للجنة القيد، مذكرة تقدم بها عمرو بدر؛ للموافقة على قبول الزميل أحمد جمال زيادة الصحفي بجريدة الكرامة، بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، والتي ستنعقد اليوم، وذلك بعد استيقافه بمطار القاهرة عائدًا من تونس، واختفائه، في الوقت الذي من المقرر أن تنعقد فيه اللجنة.

وكان أطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حملة توقيعات لمذكرة عضو مجلس النقابة، لمطالبة النقيب والمجلس بالموافقة على قبول الزميل والاطلاع على أرشيفه، لحين معرفة أسباب اختفائه.

يذكر أن الزميل أحد المؤجلين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين الماضية، واستوفى كافة شروط القيد بالنقابة، وشارك بدورات التدريب، ومثل أمام لجنة القيد، برئاسة خالد ميري عضو المجلس.

وكانت استوقت قوات الأمن، الزميل أحمد جمال زيادة، مساء الثلاثاء الماضي، بمطار القاهرة، خلال عودته من تونس، وذلك على خلفية دراسته لدرجة الماجستير.

وكما يناقش المجلس، ترتيب زيارة الشيخ سلطان القاسمي أمير الشارقة، لمعهد التدريب بالنقابة، والذي تم افتتاحه مؤخرًا، بتبرع كامل منه.

وتفتح نقابة الصحفيين باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، يوم 1 مارس المقبل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والذي ينص على أن تنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي في مارس المقبل على مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و6 من أعضاء المجلس المُنتهية مدتهم، وهم: حاتم زكريا وخالد ميري ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد ومحمود كامل.

ومن الأسماء المطروحة للترشح على مقعد النقيب: ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ومحمد البرغوثي مدير تحرير صحيفة الوطن.