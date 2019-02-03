أخبار مصر | وقفة احتجاجية لـ"الصحف الحزبية المتعطلة" وانتشار لقوات الأمن أمام النقابة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة احتجاجية لـ"الصحف الحزبية المتعطلة" وانتشار لقوات الأمن أمام النقابة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم عدد من أعضاء رابطة الصحف الحزبية المتعطلة، وقفة احتجاجية على سُلم نقابة الصحفيين، وذلك على خلفية دخولهم في اعتصام بمكتبي النقيب عبدالمحسن سلامة والسكرتير العام للنقابة حاتم زكريا، لحين إيجاد حل لأزمتهم.

وقالت الرابطة في بيان سابق لها، إن ذلك يأتي على خلفية عدم تشغيل موقع "الخبر" التابع للنقابة، الذي كان وعد النقيب ببدء البث التجريبي له، فضلًا عن عدم صرف المرتبات الخاصة بالصحفيين الحزبيين الـ210، وعدم الانتهاء من العقود الخاصة بهم التأمينات.

وأكدت الرابطة، أنها تعطي مُهلة لمجلس النقابة لإيجاد الحلول، والانتهاء من الأزمة التي استمرت نحو 10 سنوات، ولم تخلُ برنامج أي مرشح انتخابي من وعود حلها.

ولفت الصحفيون، إلى أن مطالبهم تتمثل في: "تخصيص مرتبات ثابتة لهم، فلترة كشف الأسماء وأن يعود إلى الرقم الأساسي هو 115 اسم فقط مع إضافة 10 زملاء تم ظلمهم، بالإضافة إلى توقيع عقود لهم تحت إشراف النقابة، وأيضًا عمل تأمينات اجتماعية لهم".

وهتف أعضاء الرابطة ضد عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وانتشرت قوات الأمن أمام نقابة الصحفيين، تحسبًا من حدوث أي أعمال عنف، بعد أن فشلت في إقناعهم بفض الوقفة أو الوقوف داخل النقابة.

وقال محسن هاشم عضو الرابطة وأحد المعتصمين، إن اعتصامهم مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، مؤكدًا أن مكتب نقيب الصحفيين تواصل معهم ووعد ببدء البث التجريبي للموقع السبت المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن كل الإجراءات القانونية الخاصة ببدء البث التجريبي للموقع انتهت، ولم يتبق سوى ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان أرسل نقيب الصحفيين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طلب بترخيص الموقع، والانتهاء من كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر، وانتهى الزملاء من تشكيل الهيئة التحريرية للموقع بموافقة هيئة مكتب النقابة، وأرسلت مذكرة للمجلس الأعلى للإعلام بالتشكيل النهائي.