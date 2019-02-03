أخبار مصر | شاهد.. "نافورة روكسي" بعد تطويرها وإعادة فتحها من جديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. "نافورة روكسي" بعد تطويرها وإعادة فتحها من جديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهى حى مصر الجديدة، من تطوير "نافورة روكسى"، حيث تم تطوير النافورة بمعرفة شركة جراج روكسى، بالإضافة إلى تطوير الحديقة المجاورة لجراج روكسى، تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى من الجراج.
يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جراج روكسى، حيث يتم تطوير الشوارع المحيطة بالجراج ومراجعة الإنارة بها تمهيدا للافتتاح.
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