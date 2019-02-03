أخبار مصر | عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قرار التعريفة الجمركية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قرار التعريفة الجمركية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.



ويقضى القرار، الذى وافق عليه البرلمان، بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سى سى وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محرك كهربائى فقط نهائيا من الرسوم الجمركية، أما السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).



وتضمن القرار إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما، إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين والمستخدمة فى العمليات الجراحية.



وتشمل التعريفة الجديدة أيضا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى، حيث تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبى، وكذلك على الملابس وتشمل التعريفة الجديدة أيضا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى، حيث تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبى، وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40%، أما الملابس المستخدمة فى الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلى ترسكلات سكوترات الأطفال من 30% إلى 20%. ويهدف القرار أيضا إلى حماية الصناعة المحلية، فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام، فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60%، وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلا من 60%.



كما اهتمت التعريفة الجديدة بتوحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة فى العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لإطارات التكوتوك وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة فى الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5%، إلى جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التى تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية، وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها، حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.



كما تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60%، أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.

