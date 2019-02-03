أخبار مصر | شاهد.. أطفال أوروبا يتعلمون الحضارة المصرية القديمة.. فأين أطفالنا؟

وختم الطيبي كلماته قائلًا إنه في نهاية كل معرض من الممكن عرض المستنسخات الأثرية للبيع كما يمكن عمل معارض للبيع في المدارس ذات الدخل المرتفع، وبإيرادها نقيم معارض في المناطق الأقل دخلًا وهكذا، وأكد أن وزارة الآثار تمد يد التعاون مع كل الجهات المعنية للتعاون في هذا الشأن الثقافي.

جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته بوابة الخليج 365 الإلكترونية مع الدكتور عمرو الطيبي رئيس وحدة انتاج النماذج والمستنسخات الأثرية في وزارة الآثار، حول الوحدة، وظروف إنشائها، وأهم الإنجازات لها عام 2018، وقد رصدت كاميرا الخليج 365 الأقسام الخاصة بالوحدة وطبيعة كل قسم، والتي تعددت ما بين أقسام للنحت ، والمشغولات المعدنية، والخزف، والصب والإستنساخ، والتطعيم، والرسم والتلوين، وسبك المعادن، والمشغولات الخشبية من كل العصور المصرية المتعاقبة حتى العصر الحديث.