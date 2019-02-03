انت الان تتابع آخر اليوم.. اجتماع برلماني مُغلق لبحث تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الدكتور علي عب العال، رئيس مجلس النواب، عقد اللجنة العامة اجتماعها لمناقشة الطلب المقدم لتعديل الدستور، عقب انتهاء الجلسة العامة، موضحًا أن هذا الاجتماع سيقتصر فقط على أعضاء اللجنة دون أي حضور من الحكومة أو ممثليها. وأكد عبد العال، أنه تلقى طلبا موقعا من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل مواد الدستور، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 226، وحرص على قراءة نص الفقرة الأولى من الدستور "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

وأشار عبد العال إلى أنه حول الطلب إلى اللجنة العامة والتي تضم رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وخمسة معينين، للنظر فى هذا التعديل لدراسته والتأكد من توافر الشروط وكتابة تقرير بشأنه. وقال، إن البرلمان سيفسح المجال للجميع لإبداء الرأي بشأن الطلب المقدم لتعديل بعض مواد الدستور وذلك من داخل