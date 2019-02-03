انت الان تتابع النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية الدور الذى تضطلع به الجامعات ومحورية دور أعضاء هيئة التدريس في تحسين أداء العملية التعليمية بها.

ومن ثم فإن هذا المشروع بقانون يعمل على تحقيق بعض الآمال المرجوة لحين إعداد قانون جديد شامل لمعالجة أوجه القصور التي أثبتها التطبيق العملي، بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.يذكر أنه في يوليو 2017، قرر شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـقانون تنظيم الجامعات بإضافة