شكرا لقرائتكم خبر عن في طلب إحاطة لـ«الاتصالات».. نائبة تحذر الفتيات من تدوال بياناتهم على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت النائبة سعاد المصري بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، بشأن آلية وخطة الوزارة تجاه توعية الشباب من خطورة تداول بياناتهم الشخصية عبر مواقع التواصل أو بعض التطبيقات حول إساءة استخدامها.

وقالت «المصري»، في بيان صحفي لها، الأحد، إن هناك بعض التطبيقات تتطلب الإطلاع على البيانات الشخصية من أجل التمتع بخدمات هذا التطبيق، وهذا الأمر يشكل خطورة على المجتمع وعلى الوزارة أن تحذر الشباب من هذه الثغرات.

واستندت النائبة البورسعيدية إلى الثغرة المُكتشفة في تطبيق «فيس تايم FaceTime» التي تم اكتشافها في أجهزة «آيفون» بعد ساعات على تغريدة تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، التي أكد فيها أهمية الأمان والخصوصية وخطورة التغاضي عنهما.

وأوضحت النائبة أن هناك ظاهرة منتشرة عبر مواقع التواصل تتمثل في مواقع الزواج والنصب باسم الزواج، مُحذرة من تبادل المعلومات الشخصية على هذه المواقع، لأن هذا الأمر ينتج عنه في بعض الأحيان الاعتداء على الفتيات، مٌعتبرة أنها تعد مصيدة لجذب الفتيات والشباب في نفس الوقت.