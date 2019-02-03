شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة: فزنا في المراحل الأولى بمنافسات أسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، الأحد، فوز طلابها في نتائج متميزة ضمن فعاليات اليوم الأول بأسبوع شباب الجامعات المصرية الثانى عشر الذي تنظمه جامعة كفر الشيخ خلال الفترة من 2 حتى 7 فبراير 2019 .

وبحسب بيان للجامعة، فاز في النشاط الرياضي «كرة القدم الخماسية» فريق جامعة المنصورة على فريق جامعة عين شمس بأربعة أهداف، وفي «كرة السلة» فاز فريق جامعة المنصورة على فريق جامعة المنوفية بنتيجه ٤٣ / ٣٩، وفي «الكرة الطائرة طالبات» فاز فريق جامعة المنصورة على فريق جامعة دمياط.

وفي النشاط الاجتماعي «مسابقة البحوث الاجتماعية» فاز الطالب محمد مهدي محمد القصاص، ممثل جامعة المنصورة بالمركز الأول في الموضوع الإجباري بعنوان «الهجرة غير الشرعية»، وفازت الطالبة أسماء مهدي محمد القصاص ممثل جامعة المنصورة بالمركز الثالث في الموضوع الاختياري بعنوان «الأمن الفكري».

وفي «الشطرنج» فاز بالجولة الأولى كل من الطالبات: «شاهندة ناجي، شروق ناجي وفا، تسنيم إيهاب» وفاز بالجولة الأولى الطالبان: «عبدالعزيز عبدالفتاح، أحمد ناجي شاور».