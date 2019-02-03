شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 10 مزارع و41 شخص في حملة على الظهير الصحراوي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه، مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتي أسفرت عن تحرير 1356 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوي، برئاسة اللواء أسامة سعودي، رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتي أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 41 شخص، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 31 شقة مفروشة 28 شخص جنائي من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 7 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم.