شكرا لقرائتكم خبر عن لـ6 ساعات.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية مساء الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب بالقليوبية، الأحد، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، بداية من العاشرة من مساء غدٍ الإثنين حتى الرابعة من فجر الثلاثاء، للقيام بأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وقالت إنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المُتأثرة، وفي حالة الرغبة في طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.