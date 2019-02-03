شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: التوسع في محطات الأتوبيس النهري ليشمل 3 مراكز بخلاف المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، المسؤولين بشركة نيل القاهرة للنقل البحري بإنشاء «5 مراسي» للأتوبيس النهري خارج المنصورة، في «شربين وميت غمر وأجا»، وذلك لاستكمال خطوط الأتوبيس النهري المزمع تسييرها بين مدينة المنصورة والمدن الثلاث، وذلك لنقل الركاب والمساهمة في تخفيف حده الأزمة المرورية داخل وخارج المدينة.

وأضاف، خلال الاجتماع مع ممثلي الشركة: «علينا أن نعمل بتعاون كامل بين مختلف الجهات كالري والزراعة وأجهزة المحافظة لتذليل الصعوبات التي تواجه استكمال المحطات الخاصة بالأتوبيس النهري والتي يتم إنشاؤها حاليا».

وقال المحافظ: «علينا الالتزام بالبرنامج الزمني الذي تم إعلانه لبدء تشغيل الأتوبيس النهري حتى يتم الوفاء بما وعدنا به المواطنين من قبل، وسأسعى فورا للاتصال بالوزراء المعنيين لتذليل أي عقبات تواجه استكمال المحطات الجديدة للربط بين المنصورة وشربين وأجا وميت غمر».

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد، والمهندس سعد موسى، وكيل وزارة الري، والمهندس عبدالحميد فرج، مدير مديرية الطرق بالدقهلية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.