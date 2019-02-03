شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال مجلس النواب، الأحد، عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية.

وأوضح بيان، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أحال خلال الجلسة العامة، اتفاق الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر بين مصر ومملكة البحرين، واتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9-12-2018.

كما أحال قرارًا آخر بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار إدارة الدعم الموحد من 2017 إلى 2020 والخطابات المتبادلة المكملة لها، وأحال الموافقة على اتفاقية بين مصر والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلا عن جامعات تطبيقية ألمانية الموقع في برلين 29 أكتوبر 2018.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت إليكسان مطر و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب عبدالكريم زكريا و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي وعلى أصحاب الأعمال ومن في حكمهم إلى لجنة القوى العاملة.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب عبدالكريم زكريا و60 نائبا آخرين بتعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب حسين غيتة و60 آخرين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي و60 آخرين بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة لعدد من طلبات المناقشة، منها طلب مقدم من النائب ياسين عبدالصبور وعشرين عضوًا، بشأن صرف تعويضات لسكان منطقة السد العالي وخزان أسوان الذين تم تهجيرهم، وتوزيع أراضي منطقة فورقندي على شباب النوبة، وخطة تنمية الصعيد وخاصة منطقة النوبة، وطلب مناقشة مقدم من النائب محمد الغول وعشرين عضوًا بطلب بشأن مشروع المثلث الذهبي في جنوب مصر، وطلبات مناقشة مقدمة من النائبة هالة أبوالسعد وأكثر من عشرين عضوًا، بطلب بشأن إيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلات الصناعة المصرية، وطلب من النائب محمد سعد تمراز وعشرين عضوًا، بطلب بشأن تدني مرتبات المعلمين والأطباء والصيادلة، والنائب حسين غيتة وعشرين عضوًا بطلب بشأن تكدس التلاميذ في الفصول.