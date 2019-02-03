شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة السيسي تستقبل الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعربت انتصار السيسي عن ترحيبها بسمو الشيخة جواهر في بلدها الثاني مصر، مشيرة سيادتها إلى اعتزاز مصر بعلاقتها الأخوية التاريخية بدولة الإمارات وما يجمعهما من تعاون وثيق ومصير مشترك، مؤكدة ما يربط الشعبين المصري والإماراتي من علاقات وأواصر مودة.

من جانبها، وجهت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الشكر لانتصار السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدة المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الإماراتي، وما تمثله كمصدر إلهام لغيرها من المجتمعات العربية في ظل ما تتمتع به من حضارة وتاريخ عريقين.

كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وضع المرأة العربية وسبل دفع جهود الارتقاء بمكانتها الاجتماعية والاقتصادية في ظل دورها الحيوي والرئيسي في المجتمعات العربية، فضلاً عن الموضوعات الخاصة بالأجيال الجديدة من الأطفال والشباب العرب، ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم مسيرة التنمية ودعم القدرات، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.

وأكدت انتصار السيسي حرص مصر على دفع جهود التعاون بين البلدين في تلك المجالات، خاصة في ظل ما تشهده إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة حضارية وثقافية شملت مختلف مناحي الحياة، وبما يساهم في دفع جهود العمل العربي المشترك ويعزز من قدرة المجتمعات العربية على التصدي للتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

وقد أكدت الشيخة جواهر حرص إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة على استمرار تكثيف التعاون مع مصر، خاصة في ظل الخبرات المصرية في مجال تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها وصون حقها في التعليم والعمل والإبداع، فضلاً عن جهودها في إطار رعاية الأطفال والشباب لبناء شخصية وطنية عربية قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية، وتساعده في عملية التنمية الشاملة.