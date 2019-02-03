شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: مهتمون بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على المحافظين بأهمية تنظيم المعارض لتسويق منتجات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» وتوفير السلع بسعر مخفض لمحدودي الدخل.

وقال بيان إعلامي صادر عن الوزارة، الأحد، إن الوزارة تهتم بتوفير فرص عمل للشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في دعم الشباب وتقليل نسب البطالة، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات مع جميع الجهات العاملة في هذا المجال للاستفادة من التجارب الناجحة في جميع المحافظات، لافتًا إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع المراكز والمدن والأحياء من خلال توفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة.

في سياق متصل، تنظم محافظة كفر الشيخ، الإثنين، أول معارضها خلال عام 2019 لعرض منتجات مشروعك بالمحافظة، وذلك في حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ ويستمر المعرض لمدة أسبوعين.

ويتضمن المعرض، بحسب بيان الوزارة، منتجات أبناء المحافظة الذين حصلوا على قروض من خلال البرنامج لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية والبيئية والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والزهور.

وذكر أن محافظة كفر الشيخ تنفذ نحو 5 آلاف مشروع بقروض تجاوزت 451 مليون جنيه وساهمت في توفير 15 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة.