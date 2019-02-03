شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار سائق توك توك بالدقهلية بسبب الإنفاق على أمه وأخته المطلقة وأطفالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتحر سائق توك توك بالدقهلية، الأحد، إثر قيامه بسكب بنزين على نفسه وإشعال النيران في ملابسه بسبب تكرار المشاكل مع أمه، لعدم قدرته على توفير نفقات الزواج والإنفاق عليها وعلى أخته المطلقة وأطفالها الأربعة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من أهالي قرية «برمبال القديمة» بقيام شاب بالانتحار بسكب البنزين على نفسه وإشعال النيران بجسده مما تسبب في مصرعه إثر إصابته بحروق خطيرة في أنحاء جسده.

انتقل الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث المركز، وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «إبراهيم. إ. ش»، 29 سنة، سائق توك توك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وبالفحص تبين أن الشاب يقيم مع أمه وينفق عليها، ثم حضرت شقيقته وأطفالها الأربعة للإقامة معهما بعد طلاقها من زوجها، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للزواج وعدم قدرته على توفير نفقات الزواج بسبب دخله البسيط والذي لا يمكنه من الإنفاق منه على نفسه وأمه وشقيقته وأولادها، وشبت مشاكل متعددة مع أمه انتهت بإشعال النار في جسده.

وأكد شهود العيان أن الشاب أحضر بنزينا وسكبه على ملابسه وأشعل النار في نفسه ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه مما تسبب في وفاته في الحال.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.