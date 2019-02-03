شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في الجلسة الأولى لمؤتمر الأخوة الإنسانية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي انطلقت فعالياته، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيما أدارت الجلسة نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات.

وشارك في الجلسة التي حملت عنوان «منطلقات الأخوة الإنسانية»، كل من الكاهنة كوشو نيوانو، رئيس منظمة كويسي كاي – اليابان، والكاهنة ماري سول فيلالون، راعي الكنيسة المثيودية الاتحادية – الفلبين، ود.تشونغ أوك لي، رئيس منظمة ون البوذية- كوريا، ود.فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية – لبنان.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى التأكيد على قيم الأخوة الإنسانية، وفتح آفاق للحوار والنقاش حول مضمونها وقيمها الأساسية والمرتكزات التي تقوم عليها، وما قد يواجهها من عقبات وتحديات، وما يتطلبه ذلك من ضرورة ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش، ورفض خطاب الكراهية والعنف والعزلة، وإرساء ثقافة السلم بديلاً للعنف والنزاعات العقائدية والعرقية.

ويندرج المؤتمر، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضمن فعاليات الزيارة التاريخية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تبدأ حيث يحظى الضيفان الكبيران باستقبال رسمي رفيع المستوى فور وصولهم إلى مطار أبوظبي.

وتحظى زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باهتمام غير مسبوق، إماراتيًا وعربيًا ودوليًا، حيث تعد الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.

الجلسة الأولى لمؤتمر الأخوة الإنسانية بأبو ظبي