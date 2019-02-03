شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تشغيل النظام التعريفي للشاحنات عبر موجات الراديو RFID بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنشأت موانئ البحر الأحمر منظومة إلكترونية جديدة تعمل بالنظام التعريفي للشاحنات عبر موجات الراديو RFID بميناءي سفاجا ونويبع لتتبع الشاحنات داخل الميناء من خلال وضع ملصق إلكتروني على الزجاج الأمامي للشاحنات يحتوي على بيانات الشاحنة مثل رقم اللوحة واسم السائق والحمولة وغيرها للتعرف على بيانات الشاحنة من خلال قوارئ إلكترونية بالميناء تقوم بقراءة الملصق بمجرد مرور الشاحنة أمامه.

وبحسب بيان، الأحد، يتكون النظام من «TAGs – RFID Reader – RFID Antenna» حيث يقوم القارئ RFID بقراءة البيانات الموجودة على الملصق TAG من خلال الـAntenna التي تقوم بإرسال الإشارة إلى Tags وتستقبل الرد وترسله إلى القارئ RFID ومن خلاله يتم إرسال بيانات الشاحنة إلى نظام الميناء الذكي لبدء العمل وتم توزيع القوارئ الإلكترونية عند بوابات دخول وخروج الميناء وعند مداخل ومخارج الساحات والموازين كما يمكن لإدارات المرور المختلفة بالمحافظات والأكمنة التعرف على بيانات الشاحنة من خلال قوارئ إلكترونية.

حيث تم عمل البنية التحتية للنظام وما تشمله من قوارئ أجهزة البث والاستقبال وأجهزة ربط وكابلات فايبر وربطها بنظام الميناء الذكي الذي تم بدء العمل به من افتتاح رئيس الجمهورية للميناء أوائل عام 2017، ليساعد على سهولة استدعاء بيانات الشاحنات وإدراجها بالنظام دون الحاجة لكتابة البيانات يدويا وعمل تقرير مرور الشاحنات وتتبعها بالميناء وتقليل تدخل العنصر البشري في إدخال واستدعاء المعلومات مما يحقق أعلى دقة بيانات ممكنة وبأقصى سرعة.

جدير بالذكر أن أصحاب مكاتب الشحن والوكيل الملاحي أو وكيل الشحن والتفريغ يمكنه الدخول على موقع الميناء الخاص بالنظام الذكي WWW.rspa-eg.COM وتسجيل بيانات الشاحنة عبر المنظومة على الموقع الإلكتروني «صادر- وارد» وتتبع أي وكيل وخلافه للشحنة وتحديد موعد سفرها أو دخولها الميناء وعقب وصول الشاحنة لبوابة الميناء يقوم السائق بسداد الرسوم لموظف التحصيل واستخراج تصريح الدخول توفيرا للوقت والنفقات وعدم تدخل العنصر البشرى.